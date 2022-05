Walid CHERIF

Je suis ingénieur en informatique, diplômé de l’Institut Supérieur d’informatique en l’année 2011.



Avant même le début de ma carrière professionnelle, encore étudiant, j'ai débuté comme developpeur .NET freelance.



Après beaucoup d'experience acquise en PHP5, JavaScript et ASP.NET à travers de nombreux projets, stages et travaux personnels, j'ai integré l'équipe Aurone en 2010 en tant que developpeur web.



j’occupe désormais le poste d’ingénieur principal de l'équipe de développements au sein de la même équipe.



Passionné par le métier d’informaticien et partisan de l’innovation dans toutes ces formes, mon slogan pour la vie est “apprendre encore et toujours”.



Mes compétences :

PHP

JavaScript/Ajax

HTML5

Asp .net

MySQL

Oracle 10g

SQL Server 2005

PHP 5

Joomla