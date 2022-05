Bonjour,

Je m'appelle walid CHOUKET, je suis graphiste & webdesigner avec plus de 8 ans d'expérience. Vous pouvez retrouver mon mini book à l'adresse suivante : http://www.walidchouket.portfoliobox.me/travaux-solixis45

Ayant travaillé en agence de communication web, et à mon compte pour divers clients, j'ai les compétences nécessaires pour réaliser vos demandes du type :

- Charte graphique de site internet / mobile

- Identité visuelle - Flyers / Brochures / Dépliant / Affiche

Motion Passionné dans mon domaine, motivé et rapide, je suis également à votre entière écoute pour concevoir ensemble votre projet. Je vous offre donc un suivi et un travail de qualité avec un délai d'exécution rapide selon votre type de demande. Pour tout renseignement ou pour effectuer une demande de devis, n'hésitez pas à me contacter, et je vous répondrai dans les plus brefs délais.



Cordialement.



Mes compétences :

Flash CS5

HTML

Coreldraw

Adobe première

Photoshop CS5

CSS

Indesign CS5

Illustrator

Adobe Flash

Director

Photoshop