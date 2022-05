Walid DAOUDI

*2005/2007: membre à la Chambre de Commerce International -ICC Alger;



*2006 à ce jour:Chargé d'Etude et de Synthèse/Responsable Service Crédit Documentaire import/export à la BDL-Alger (Direction Centrale);



*2005-2006: Chargé d'Etudes Technique Service Etranger et Crédit dans une agence principale (BDL Alger);



*2003-2005: Chargé d'Etudes Niveau 1 à la Direction de Formation (BDL) et aux différents service d'une agence bacaire principale: S/ce caisse, portefeuille, crédit et étranger.



DIPLOMES ET FORMATIONS:

2007:Formation sur les opérations de commerce international,les garanties et la nouvelle révision des RUU 600 avec la American Express Bank- Cession Alger;





*2005/2006: Post Graduation Spécialisé (PGS)en Management Bancaire à l'Institut Superieur de Gestion et de Planification (ISGP Bordj El Kifen-Alger);

*1999/2004: Licence en Sciences Commerciales option Commerce Internationale à l'Institut National de Commerce (INC Ben Aknoun Alger);



*2006:Formation sur les opérations de commerce international et les garanties à la Banque Intercontinantale Arabe (BIA-Paris);



*2006: Formation sur les opérations de commerce international et les garanties à la Banque de commerce et de Placement(BCP-Genève);



*2004: Formation sur les opérations de commerce international et les garanties à la KBC Bank-Bruxelles;



*2004: Formation sur les opérations de commerce international et les garanties à la Société Générale-Paris;



*Formation sur les crédits hypothécaires au canada et en Algérie- la Caisse de Desjardins- Cession Alger;



Mes compétences :

111

Crédoc

Export

ICC

Import

Import Export