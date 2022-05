Walid DJENDI

Diplômé en Sciences économique option: économie international ,de l'Université Badji Mokhtar Annaba.



Actuellement en fonction chez KAEFER GROUPE autant que responsable logistique, mes expériences m'ont permis de développer mes connaissances dans le suivi des importations ,de la logistique et du transport, mais également d'appréhender les contraintes de la distribution, j'ai su contribuer au renforcement des relations entre les différents services afin de lisser et d'optimiser les flux. Ma formation universitaire en économie international m'a permis d'acquérir la notion des outils de gestion et d'organisation, tant au niveau de l'optimisation des délais et des coûts qu'au niveau de la planification et du suivi.



Souhaitant apporter mon expertise de la supply chain, j'aimerais intégrer un poste à fort potentiel dans un secteur innovant, me permettant de consolider mon expérience



Mes compétences :

Autonome et responsable

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Sérieux et esprit du travail en groupe

Dynamique de groupe