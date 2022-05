Un jeune dynamique, sérieux et responsable, un cursus académique réussi dans le domaine de biotechnologie et pathologies moléculaires , j'ai touché à plusieurs volets de la biotechnologie à savoir la biologie moléculaire, l'immunologie, la microbiologie, la production des biomolécules. vue ma polyvalence, et mon esprit de travail en équipe, mes ambitions professionnelles, ma volonté d'apprendre et d'évoluer ne cessent de croître.