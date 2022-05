Walid EL-BRAHMI

Ingénieur d'Etat en Procèdes Industriels et d'Environnement à connaissances techniques pluridisciplinaires, particulièrement formé pour intervenir dans toutes les activités d’ingénierie orientées vers les industries de transformation de la matière et de l’énergie (pétrolière, chimique, gazière, agroalimentaires, pharmaceutique,...), le traitement et l’épuration des eaux (potables et usées), le génie de l’environnement et les bureaux d’étude, capables d’assurer la conduite, la gestion et le design des procédés de fabrication ou de transformation de la matière.

Capacité à écouter et à communiquer, à détecter les dysfonctionnements, sens critique, force de proposition et aptitude à diriger et travailler en équipe.

À la recherche d'une première opportunité, Je suis disponible immédiatement, et je suis prêt à vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails mon projet et ma motivation.



Mes compétences :

La maintenance

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Delphi

CATIA

C++

C Programming Language

Opération unitaire

Raffinage

Hydraulique

Gestion de projet

Négociation

Echange de chaleur

Traitement des eaux

Plan d'expérience