Walid EL HAZZAZI

- Mise en œuvre des gammes de maintenance : gérer les plannings, définir les livrables, assurer un reporting, faire des propositions d’optimisations, mobiliser et associer les acteurs.



- Réaliser des projets d’optimisation des déplacements des techniciens, de l’organisation du travail et des process.



- Structurer le déploiement d’une démarche qualité / amélioration continue (LEAN et TPM)



- Création et reporting d’indicateurs de performance liés à la maintenance dans le cadre du projet « démarche d’excellence » du groupe la poste



- Animation des briefes quotidien des équipes de maintenance industrielle



- Pilotage et suivi de projet en cours (management d’équipe, suivi des dossiers d’ingénierie, reporting des états d’avancement)



Mes compétences :

Management de la qualité

Lean management

Amélioration continue

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Microsoft Office