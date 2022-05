Walid EN-NIS

Diplômé d’un master en Management Logistique et Stratégie et spécialisé dans l’achat et l’approvisionnement.



Je prépare un diplôme complémentaire en ingénierie du soutien logistique dans le domaine des systèmes complexes.



Je suis à l’écoute d’opportunités où je pourrai exploiter mes connaissances techniques dans ma fonction d’acheteur/ approvisionneur.



Mes compétences :

Planification Statégie

Acheteur

Ordonnancement et lancement

Logisticien

Système d'information

Marketing

Transport

Gestion de projet

Gestion des stocks et entreposage

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production