Walid EZZEDINE

AVEC 32 ANS D'EXPERIENCE DANS LA PRODUCTION DE PRODUITS POUR LE MARKETING , NOUS SOMMES LA PREMIERE SOCIETE A AVOIR INVESTI DANS L'IMPRESSION NUMERIQUE GRAND FORMAT EN AFRIQUE DE L'OUEST.
NOUS SOMMES ACTUELLEMENT LEADER EN AFRIQUE DE L'OUEST DANS L4IPRESSION NUMERIQUE PAR LA DIVERSITE DE NOTRE EQUIPEMENT.
IMPRESSION EN ENCRE :
ECOSOLVENT
SOLVENT
UV
ET SUBLIMATION
IMPRESSION NUMERIQUE SUR PRATIQUEMENT TOUS LES SUPPORTS
VINYLE, PAPIER DE TOUS TYPES , BACHES, MOQUETTES, TIISUS POLYESTER , MAILLE DRAPEAUX, BOIS, VERRE, ALLU, MARBRE ECT...
NOUS SOMMES EQUPES DE MACHINE A GRAVER LE VERRE, LE BOIS L'ALLUMINIUM, LE LAITON D'UN FORMAT DE 3 METRES X 2METRES
NOUS INTERVENONS EN SERIGRAPHIE AVEC DES MACHINES AUTOMATIQUES DE HAUTE PRECISION.NOU SIMPRIMONS SUR LES TEE SHIRS, BODY , SERVIETTES,TISSUS
NOUS SOMMES INSTALLLES SUR 3 000 METRES CARRES TROIS MILLE METRES CARRES EN PLEIN CENTRE VILLE , AVENUE MOHAMED 5 AU DESSUS DU CASINO SUPER MARCHE.
NOUS VOUS INVITONS A VISITER NOTRE SITE QUI EST EN CONSTRUCTION EN TAPANTArray
Mes compétences :
Impression numérique
Sérigraphie
Signalétique
Sublimation
Thermoformage
TOTEM
Pas de formation renseignée