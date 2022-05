Walid FERCHICHI

Monsieur, Madame







J'ai l'honneur de venir par la présente poser ma candidature dans votre respectable entreprise exerçant dans le domaine de l’informatique, pour un recrutement.



Je suis un Ingénieur en informatique de la faculté des sciences de Tunis spécialisée dans les Systèmes Temps Réel et les réseaux informatiques.



Je souhaite rejoindre votre entreprise avec laquelle je pourrais mettre à profit ma motivation, mon esprit d’ingénieur et d’initiative, ma créativité, mes connaissances reçues dans le domaine de l’informatique tout au long de mes études ainsi que mes qualités de contact et d’organisation. J'espère ainsi mener un poste innovant et fructueux tant pour votre entreprise que pour ma formation personnelle.



Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou entretien qu’il vous conviendra de me fixer.



Dans l'espoir de recevoir une réponse favorable à ma demande, veuillez agréer



l’expression de ma haute considération.



Mes compétences :

