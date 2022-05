Walid HAMMOUDA

Travailleur, rigoureux, capable de travailler en équipe ainsi qu’autonome, curieux et engagé, Sociable et à l’écoute, je saurais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.

Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez, mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté mais me pousse, au contraire, à faire mes preuves .



Mes compétences :

Java/j2ee

SQL Server

Oracle

Gestion de projet

Marketing

Spring MVC

struts

Hibernate

Ext JS

Merise

UML/OMT

JavaScript