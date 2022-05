Mes compétences :

Recherche Opérationnelle

Ordonnancement

Chaine logistique

Gestion de la qualité

Gestion de la production

simulateur simio

Simulateur ARENA

Audit

Kanban

Java

Gestion de maintenance

UML/OMT

Six Sigma

SMED

Matlab

Lean Manufacturing

Kaizen

Just-in-Time

C++

C Programming Language