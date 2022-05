Walid HTIT

Adresse: Résidence centre-ville, Avenue mohamed diouri et rue maamora bureau N19 ( l'immeuble a coté de kénitra mall 2éme étage)

SPÉCIALISTE DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT

Diagnostic et prise en charge des pathologies et troubles du langage oral et écrit. Fonctions cognitives : Attention et Mémoire...



Les troubles du développement du langage oral :

- Troubles d’articulation

- Retards de parole

- Retards de langage

- Dysphasies



Les troubles du développement du langage écrit:

- Dyslexies

- Dysorthographies

- Dysgraphies

- Dyscalculies ..



Les troubles de la voix et de la phonation:

- Bégaiements

- Dysphonies fonctionnelles

- Dysphonies organiques ...



Les handicaps:

- autisme

- trisomie 21

- Infirmité Motrice Cérébrale

- Surdités..



les troubles neurologiques:

- Aphasies

- Dysarthries

- Dysphagies

- Maladies dégénératives ..



Mes compétences :

Thérapie de groupe

Empathie

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie professionnelle

Thérapie individuelle