Walid IKHETEAH

Ayant une expérience enrichissante dans le secteur financier, j'ai eu la chance d'avoir un cheminement professionnel transverse ; qui m'a permis d’acquérir une maîtrise des domaines liés à la gestion de projet, à la gestion des risques et à l'amélioration des processus,



J'occupe actuellement le poste de Consultant Senior Financial Services chez Ernst & Young, où j’interviens dans des missions de conseil auprès des banques et des compagnies d'assurance, notamment dans des projets de transformation, d'implémentation de SI, de pilotage des risques et d'amélioration de la performance,



Aussi, j'ai acquis un solide background bancaire au sein d'une banque publique Algérienne où j'étais responsable de l'atelier trésorerie dans un projet d'implémentation d'un Core Banking (TEMENOS), ainsi qu'une expérience managériale chez AXA Assurances, où j'étais responsable d'une équipe de 6 contrôleurs de production,



Possédant un grand esprit d'initiative, une aisance rédactionnelle ainsi qu'un bon sens de la communication, je souhaiterais capitaliser mon expérience professionnelle à l'international afin d'affronter de nouveaux challenges.



