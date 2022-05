Walid KAROUI

Je suis un consultant spécialisé en Risk Management en Banque et Finance.

Je combine une expertise fonctionnelle bancaire et financière avec une maîtrise des technologies de l’information.

Je dispose de fortes capacités de communication, d’organisation et d'adaptation, forgées par mes divers séjours à l’étranger.



De part ma formation supérieure en Finance, j'ai acquis une forte expérience de Consulting en Finance de marché et en gestion des risques, à travers mes différentes missions de projets MOA/AMOA menées en France et à l'international.



Je suis bilingue Français/Arabe, avec un très bon niveau d'Anglais.



Mes compétences :

Experience internationale

Finance

Finance de marché

Management

Management experience

Risk management

Gestion du risque