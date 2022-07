Walid MOUSSA

Nom Prénom: Moussa walid

Adresse: 9 place Ingres 37200 Tours France



N° Tél: 06 18 94 01 35



Faite à Paris, le : 27/07/2022



(Madame, Monsieur),



A la recherche d'un poste dans le secteur de l'animation, je me suis vivement intéressé à votre centre de loisirs dont le professionnalisme et la philosophie correspondent parfaitement à mes attentes. C'est donc tout naturellement que je vous présente ma candidature pour un poste chef d'animation au sein de votre établissement.



Titulaire d'un Brevet d'aptitude aux fonctions de responsable d'animation, j'ai acquis de solides aptitudes pédagogiques au cours de mes précédentes expériences. Mon parcours professionnel dans le domaine de l'animation me confère aujourd'hui la capacité de m'adapter parfaitement à l'âge des enfants et à toutes les situations.



Dynamique, créatif et attentionné, je suis passionné par mon métier qui requiert des qualités d'écoute, de partage et de patience. Je possède ces compétences et je souhaite pouvoir les mettre en œuvre en travaillant au sein de votre équipe.



Disponible immédiatement, je suis prêt à minvestir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.

Je vous remercie par avance de lattention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, (Madame, Monsieur), l'expression de mon profond respect.





Signature Moussa Walid



Mes compétences :

Spectacle

Danse

Organisation

Sport