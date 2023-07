Première plateforme dédiée au black Friday en Suisse. blackfriday.ch propose aux consommateurs les infos exclusives des meilleures soldes et promos de plus de 300 enseignes en Suisse.



Pour les enseignes, notre plateforme est une incroyable source de traffic qualifié, offrant un taux de conversion des ventes incomparable.



plus d'infos sur https://BlackFriday.ch