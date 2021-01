Wassim ABDEL JAOUED

Je suis Wassim Abdeljaoued ,le cœur de ma compétence ,ingénieur systèmes et réseaux avec trois piliers,un pilier technique,je maîtrise les plateformes de virtualisation aussi j'ai administré les équipements réseaux et sécurité de la partie hébergement et accès internet au sein du "Service Provider" Agence Tunisienne d'Internet.Deuxièmement,un pilier management j'ai géré des équipes d'ingénieurs et techniciens ente 15 et 20 personnes. Troisièmement ,je suis quelqu'un de très alaise dans la vente et la présentation des produits et solutions techniques "Wifi Managé,Cloud National et service VoIP",j'ai participé à l’événement "Transform Africa Summit" 2018 à Kigali et au Caravane National "Smart Cities 2019.



Mes compétences :

Recherche et Développement

Virtualization

VMware

KVM

Software as a Service

Infrastructure as a Service

Platform as a Service

Ansible

Apache WEB Server

BGP (Border Gateway Protocol)

Data Centre

Elasticsearch

Kibana

LACP

LAN/WAN > VLAN

Microsoft Internet Information Server

MySQL

OSPF (Open Shortest Path First)

Penetration Testing

Puppet

xDSL

ISO 27001 Standard

Nagios