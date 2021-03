Wassim BEN AZIZA

J'ai commencé mes études supérieurs en école de commerce et j'ai pris le diplome en maitrise de science comptable en 2010, j'ai commencé mon parcours proffosionnelles dans un cabinet de commissaire au compte et expert judiciaire "CBC" sous forme d'un responsable comptable. Aprés mon mobilité en afrique d'ouest, j'ai travaillé dans deux sociète sous forme d'un comptable et responsable administratif et financier, ma mission était de produit et superviser les états financiers de lentreprise, lapplication des normes comptables, relation avec les tiers. Veillant à la fiabilité des données recueillies,j'ai participé au développement des outils décisionnels destinés au management.

j'ai bien maitriser les normes comptables et j'ai une grande connaissance dans les outils informatiques et logiciels comptables.

je suis un homme rigouroux qui observer bien les procédures, notamment vis à vis de ladministration fiscale, être garant du classement de tous les documents financiers.

j'ai l'esprit critique et de synthèse sous forme de restitutier les données brutes, financières ou qualitatives,à aider à la prise de décision des dirigeants

j'ai le sens de respecter les délais imposés par ladministration fiscale et la direction, capacité à récupérer des données en temps voulu, aussi capacité à être polyvalent