Wassim BEN MANSOUR

Je dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans le conseil pendant laquelle j'ai accompagné de nombreux clients sur des problématiques de mise en conformité de leurs systèmes d'informations (Sanofi, Air France/KLM, ENGIE, Areva, CEA, Renault, Veolia, Saint-Gobain, AIFE, Sodexo, Unesco, GRTGaz, Sercel,). Au fil des années, je me suis spécialisé sur la GRC (Governance, Risk & Compliance), et plus particulièrement sur la suite SAP GRC. Après quelques années passées chez Unilog Management, j'ai rejoint en 2010 la société ileven en tant que responsable du pôle GRC. Depuis 2017, j'ai créé la société ArtimIS, spécialisée dans le conseil et l'intégration de solutions GRC, la sécurité des systèmes d'information, l'expertise autorisations SAP et l'optimisation du dispositif de contrôle interne.