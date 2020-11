Wayebi ADEBAYO

Adebayo wayebi:

> Formateur: SSIAP1/SSIAP2

> CQP/APS

> SST/ H0-B0

> Ex Médiateur social

> Ex champion Africain de Boxe,

> Artiste musicien chanteur

> Ex pdt de FIB



Mes compétences : en SSIAP

Gestion dun PCS en situation de crise

Gestion d'une équipe de sécurité incendie

Effectuer des rondes dans toutes les zones névralgique

Assistance a personne

Maitrise du SSI

Evacuation des personnes en cas d'incendie

Maitriser tout depart de feu

Sécurité au travail

Sécurité incendie