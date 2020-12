Wecomm AGENCE DE COMMUNICATION WEB

WeComm est une agence de communication basée à Aix-en-Provence, à côté de Marseille.



Le site web de l'agence : https://wecomm.fr/



- Création de site web : sites vitrines, boutiques en ligne.



- Référencement Google pour améliorer la visibilité de son site web et de son entreprise sur les moteurs de recherche.



- Publicité payante sur Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads.



- Gestion des réseaux sociaux pour les faire vivre et gagner de nouveaux abonnés.



- Création de chartes graphiques : branding, logos, flyers, ...



-------------------------



Menée par deux entrepreneurs jeunes et dynamiques, l'agence apporte un renouveau au domaine de la communication. Les diverses compétences regroupées au sein de l'agence permettent d'offrir une communication web globale à nos clients.