Welle-Rauland OBAME NKOULOU

Titulaire d'un Master en traduction obtenu à l'institut de l'Université panafricaine (PAU) de l'ASTI à l'Université de Buéa, Cameroun, je suis très flexible en traduction spécialisée tout comme en traduction générale grâce aux aptitudes en gestion terminologique et à la maîtrise des outils d'aide à la traduction (CAT tools).



Mis à part la traduction de l'anglais et de l'espagnol vers le français, je traduis également le fang, langue transfrontalière entre plus de la moitié des pays de la zone Cémac.



J'ai également des compétences dans des domaines connexes tels que le sous-titrage, la transcription, la transcréation ou encore la rédaction de contenus.



Par ailleurs, je compte plusieurs années d'expérience en tant que coach et professeur d'anglais.



Enfin, j'excelle dans le web marketing et la publicité à l'aide de l'infographie, du montage vidéo et du webdesign qui permettent de concevoir des contenus attractifs à différents usages.