Wendi CORDEMANS

Professionnelle accomplie avec plus de 29 ans d'experience dans divers secteurs et postes, dont plus de 23 ans de succes dans la gestion du service clientele (specialise dans les enquetes salariales).

Principales responsabilites et réalisations :

Membre senior de l'equipe du service client EMEA Delivery (technique et operations), me concentrant sur les relations avec les clients en fournissant un support de premiere classe a nos consultants et clients.

Toujours a la recherche de moyens d'apporter une valeur ajoutee a nos clients et d'assurer leur fidelite a nos services.

En tant que membre de l'equipe de services à la clientele de la region EMEA, je suis responsable de l'ensemble des taches de production associees à la livraison en temps voulu des rapports aux clients, tout en offrant une excellente experience client en traitant avec succes les questions, les demandes et les plaintes des clients internes et externes, en gerant differentes taches simultanement et en hiérarchisant efficacement les demandes urgentes des clients.

Par consequent, je travaille quotidiennement a la mise a jour des coordonnées des clients, des commandes, des factures et des enregistrements de participation dans les systemes de base de donnees internes afin de creer des listes de diffusion precises des clients et des enregistrements de participation utilises par les equipes de marketing et de production.

Pour le support technique a nos clients, j'ai des contacts quotidiens avec notre service d'assistance a Manille a qui je donne des instructions precises afin de trouver la meilleure façon de resoudre les problemes techniques de nos clients.

Depuis janvier 2022, j'ai mon propre portefeuille clients.



Grace à mon attitude "client first" et a ma longue experience au service clientele, j'aide mon equipe a developper et a etablir des methodologies, des protocoles et des processus internes et externes.

J'ai une excellente experience des logiciels internes et de la mise en œuvre de plateformes technologiques d'interface client.

Je participe activement a l'amelioration continue et a la gestion de notre base de donnees et de divers systemes internes et externes, tache pour laquelle, je suis en contact permanent avec nos equipes de Manille afin d' offrir un service de qualite a nos clients. Je suis donc tres a l'aise dans les situations complexes qui necessitent une analyse fine et la recherche de solutions efficaces.



Je suis un membre effectif du conseil d'entreprise, du comité pour la prevention et la protection au travail + la delegation syndicale en tant que représentant effectif des salaries.

Une fonction qui nécessite de nombreuses qualites humaines.

Positif, organise, dynamique, détermine, rigoureux, perseverant, respectueux, loyal et ayant l'esprit d'équipe.

En general, mes qualites d'anticipation, de gestion et d'organisation sont appreciees.