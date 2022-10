Wided ZRIBI (BENALI)

Je suis une personne ambitieuse et aime relever des défis.



je suis d'une formation polyvalente, intelligente et capable de m'intégrer facilement.



je suis dotée de réflexes rapides et capable de résoudre toute situation commerciale.



j'aime travailler en équipe et je suis à l'écoute



j'ai travaillé dans un domaine riche en interactions commerciales qui m'a permis de maîtriser les techniques de négociation, de commercialisation et de management



j'ambitionne de poursuivre ma carrière à travers une expérience internationale