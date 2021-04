Je m’appelle Wildyne Charlecin, j’ai 19 ans j’ai toujours voulu travailler dans le paramédical, jusqu’à présent je ne savais pas précisément quel métier je voulais faire mais j'ai toujours su que je voulais un métier de contact et de relationnel dans le médical.



Ce métier m’intéresse depuis l’âge de 14 ans, surtout après mon stage de troisième dans un cabinet de kinésithérapie où j’ai eu l’occasion d’effectuer quelques taches comme accueillir la patientèle, prendre les rendez-vous ou encore la saisie de documents sont des tâches que j’ai apprécié faire.



J'ai donc souhaité préparer un baccalauréat ST2S ( Science et Technologie de la Santé et du Social) afin de rester dans le secteur du médical et du paramédical et également pour maîtriser les termes médicaux.



Aujourd'hui je suis secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyse à Pierrefitte sur Seine (93).



Mes compétences :

Planifier des rendez-vous

Classement des dossiers

Procéder à l'enregistrement, au tri de documents

Accueillir physiquement et par téléphone le public

Rangement de matériels dans la réserve

Saisie de documents numériques

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Renseigner les patients