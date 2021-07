Wilfrid MOREEL

Remplacer le processus manuel par sa version digitale accélère le flux de travail et augmente l'efficience de l'ensemble de l'organisation, cela se vérifie dans l'ensemble des services dune entreprise. La digitalisation permet la rationalisation des opérations commerciales et la réduction des coûts. Elle permet notamment de transformer le cumul des données en une information commerciale déterminante pour l'augmentation du taux de transformation et la satisfaction client, concepts qui vont de pair.



Cependant la transformation digitale n'est pas un processus facile, il convient que l'entreprise analyse ses stratégies, son résultat, la répartition de son chiffre d'affaires ,ses marges par produit et réalise en permanence une veille technologique afin dévaluer en fonction des opportunités, des exigences et des ressources à mettre en oeuvre, la possibilité de fixer des objectifs plus ambitieux mais réalisables. Se faisant, elle sera en mesure de hiérarchiser ses efforts pour les atteindre rapidement.



L'encadrement doit être formé et un chef de projet digitalisation nommé. Il s'agit souvent d'un spécialiste externe à l'entreprise (prestataire),il peut en fonction de la taille de l'entreprise cumuler cette fonction avec celle de responsable de l'innovation.



En maitrisant la vision globale que doit avoir un chef d'entreprise, en exerçant régulièrement les responsabilités commerciales les plus élevées ou en dirigeant l'innovation et ou la transformation digitale et donc la conduite du changement cela me permet de vous assurer aujourd'hui que quelque que soit la mission que j'accepte en qualité de salarié : Je développerais votre chiffre d'affaires, mais surtout vos marges et que votre entreprise aura toujours un coup d'avance sur l'ensemble de mon périmètre.