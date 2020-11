Wilfried AUDUTEAU

Après 20 ans de carrière au sein de la marine Nationale, je souhaite changer de cap professionnel en mettant à profit mon expertise technico-opérationnelle et mes aptitudes managériales au service de lindustrie civile. Au gré des années, lélargissement de mes responsabilités ma permis de piloter un programme industriel trinational et collaborer au sein dun groupe de travail international. Ma capacité dadaptation, mon sens des responsabilités, autonomie et aisance relationnelle constituent mes principaux atouts. Dynamique, pugnace et flexible, je recherche un poste de cadre dans la région bordelaise avec des défis motivants me permettant d'exercer pleinement mon champ de compétences dans la réalisation d'objectifs exigeants.



Mes compétences :

Leadership

Aisance relationnelle

Cohésion d'équipe

Maitrise de soi

Adaptabilité

Disponibilité

Capacité de remise en cause

Sens des responsabilités

Autonomie

Pugnacité



Management de production, d'exploitation et de maintenance

Pilotage et management de projet

Gestion des ressources humaines

Sûreté nucléaire

Prévention des risques et sûreté de fonctionnement

HSE

Gestion de crise

travail en environnement multinational