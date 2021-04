Wilfried BADA

Télécommunications :

Satellite (SATCOM chez THALES Communications & Security)

BSS (antennes radio chez Orange France),

NSS (Gestion d’appel call/control chez Alcatel),



Ingénierie Système sur grand programme européen :

Gestion des exigences client et de leur respect au cours de la réalisation d'un programme de constellation satellitaire.

Spécificité Sécurité de cette activité.

Travail au sein d'un consortium Européen



Gestion de projets ; Service/Product Delivery Management

Projets au forfait (Support / Solution) ou Régie (R&D) (ISO 9001, CMMI niv2)

Gestion Offshore et locale

Accompagnement du client dans son projet et ses choix.

Organisation, planification des ressources humaines et matérielles.

Mise en place et suivi indicateurs projet (coût-délai) et

qualité (respect des exigences client)

Savoir reporter vers son client et son management.

Expérience chantier chez le client France et International

Autonomie, Approches Produit ou Projet





Informatique :

Outil de gestion des Exigences : Doors T-REK

Base de données : Oracle, Informix, PostGreSQL,Access

Projets de migration de données (DataWarehouse)



Langages : C, C++, C#, Delphi, xml, Scripts UNIX

Systèmes d’exploitation : UNIX, Windows



Mes compétences :

Informatique embarquée

Gestion de projets

Satcom

Télécommunication Informatique Communication

Qualité projet

Mobilité nationale et internationale

Accompagnement du changement

Informatique industrielle

Ingénierie Système

Chef de projets

Autonomie

TELECOM