Wilfried DUMONT

Doteam Executive Search est un cabinet spécialisé en approche directe de cadres (Middle & Top Management), dans les secteurs de l'industrie, Ingénierie et des services.



Que vous soyez un professionnel en quête de nouveaux défis ou une entreprise désireuse de recruter de nouveaux talents, notre équipe met à votre disposition son expertise pour accompagner votre développement.



http://doteam.fr



Entreprises

--------------------------------------------------------------------------------



Que vous soyez une PME/PMI, un groupe, une ETI en développement ou un grand donneur d’ordre industriel, vos talents de demain..sont votre plus grande force !



Nous intervenons en amont, afin de répondre à vos évolutions et exigences de performance.

Dès la définition du poste et du profil, nous proposons une stratégie de recrutement adaptée et multi-canale : approche directe, chasse principalement et/ou recrutement classique par annonce.

La mise en place d’une recherche ouverte et exhaustive permet une couverture maximale des profils cibles et donc une meilleure réactivité.



Candidats

--------------------------------------------------------------------------------

Confiez-nous le développement de votre carrière professionnelle !

Grâce à notre expertise reconnue, nous vous aidons à trouver le défi qui correspond parfaitement à vos ambitions et vos talents. Découvrez dès maintenant l’approche innovante de notre cabinet.



Doteam Executive Search, les talents en action !







Mes compétences :

Automobile

BTP

Construction

Défiscalisation

Finance

Génie civil

gestion de patrimoine

Informatique

Ingénierie

Recrutement

Relationnel

Ressources humaines

SAP

SSII

Droit social

Gestion des compétences

Gestion de projet