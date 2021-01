William BOSC

Je suis actuellement en cours d'apprentissage de nouvelles compétences liées au multimédia et aux métiers de l'internet en général. (spécifiquement le métier de Webmaster)



Je suis en pleine recherche de stage pour une durée de 4 semaines.



En dehors de mes compétences/expériences scolaires, je possède un bon niveau d'anglais forgé par diverses ressources. (films, réseaux sociaux etc.) Etant déjà au niveau B2 au lycée, mon niveau actuel doit s'approcher du C1.



Je suis quelqu'un de réfléchi dans mes décisions, cherchant toujours à tirer le mieux d'une situation, quitte à y réfléchir un peu plus longtemps.



J'aime organiser et gérer les projets et je veille toujours à ce que la cohésion de groupe soit au maximum. Portant souvent le rôle de leader, je fais preuve de créativité mais aussi de rigueur dans mon travail et celui de mes camarades.