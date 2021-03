William BOUGHENANE

Vitre et Clair SA est une entreprise familiale de nettoyage fondée à Genève en 1997.



Nous proposons une gamme étendue de services professionnels spécialisés dans le domaine de lentretien, du nettoyage mais également du parquet.



Nettoyage de fin de chantier

État des lieux

Dégraissage de cuisine

Lessivage de plafonds et parois

Traitement des sols: moquettes, pavés, marbre, teck, tatamis.

Surfaces vitrées, façades et stores

Traitement antimousse sur murs extérieurs

Conciergerie



Vitre et Clair SA est spécialisés dans le nettoyage de vitres nécessitant des moyens spéciaux tel que l'utilisation de nacelle élévatrice.



Depuis plusieurs années, l'entreprise a développé son pôle de bionettoyage afin d'offrir des services d'entretien et de nettoyage spécialisé aux cliniques médicales, cabinets et hôpitaux.



Principalement présente dans la région genevoise, lentreprise déploie aujourdhui ses activités dans tout larc lémanique.



Nous comptons parmi notre clientèle, la Ville de Genève, ainsi que certaines de ces communes, mais également des acteurs privés comme les principales régies immobilières de la place.



Vitre et Clair SA est signataire de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande.



L'entreprise est membre de l'AGENS (Association genevoise des Entrepreneurs en nettoyage et services).



Pour un devis rapide contactez-nous sur www.vec.ch



www.vec.ch/contact/