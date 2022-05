William CASTELLUCCI

Issue d'une formation de en Génie Electrique, j'ai débuté ma carrière professionnel comme technicien de maintenance en micrographie en Idf pour l'entreprise MIKROS.

Par opportunité je me suis dirigé par le secteur du bâtiment en mars 1997 dans l'entreprise CORIS (GTMH) comme conducteur de travaux dans la création d'infrastructures radio GSM pour le client France Telecom.

J'ai effectué une mission d'un an à la réalisation d'un réseau BackBone FH en Roumanie (pour France Télécom International. Ma mission consistait à superviser la réalisation des travaux de génie civils, montage de pylônes, par des entreprises local. J'ai ensuite travaillé dans différentes entreprises de travaux Télécom jusqu'en 2005 comme chargé d'affaire supervisant des conducteurs de travaux, participant à l'étude d'appels d'offres.

J'ai ensuite travaillé 4 ans dans un cabinet d'Architecture comme responsable travaux pour la réalisation de bâtiments industriels et commerciaux entre les Charentes et la Girondes.

J'ai réintégré le domaine des Telecom comme chef de projet chez Vinci Energie pour le projet GSM-R.

Puis j'ai intégré une autre structure MOE telecom comme de Chef de Projet dans l’ingénierie FH puis dans la pilotage de swap Radio pour le projet Crozon (Bytel & SFR) sur la région ouest à Nantes

De ces expériences j'ai acquis un certain nombre de compétences indiquées ci dessous.



Encadrement d'équipe,

Mise en place de méthodes de travail,

Compréhension et analyse des études,

Chiffrage de projets,

Expertise technique en bâtiment TCE,

Expertise technique dans le milieu Ferroviaire et Tunnels,

Expertise technique en génie électrique,

Pilotage de projets,

Suivi opérationnel travaux sur chantiers,

Encadrement d'équipes terrain internes et sous-traitantes,

Attribution des activités aux différents membres de l'équipe,

Évaluation des collaborateurs,

Organisation des consultations des fournisseurs et des sous-traitantes,

Gestion des commandes,

Gestion des approvisionnements sur chantiers,

Gestion du planning de travaux opérationnel sur MS Project,

Organisation de la réunion hebdomadaire de revue des chantiers,

Supervision de la réalisation des plans d'exécution des projets,

Suivi du processus de réception des chantiers,

Gestion des situations de travaux,

Suivit des bilans d’affaires,

Organisation et garantie de la sécurité sur chantier,

Chiffrage et organisation des travaux supplémentaires,

Démarches pour les autorisations administratives



Mes compétences :

Analyse des pratiques professionnelles

Autonomie

Analyse technique