William DELAHAYE

Je viens juste d'obtenir ma licence professionnelle de chimie analytique et environnement en ayant obtenu une mention. Je recherche actuellement un poste de technicien chimiste, qualité, contrôle, de laboratoire ou encore en tant que technicien d'étude. La chimie analytique est vraiment le domaine qui me plait, je ne cherche maintenant que l'emploi qui me permettra de m'épanouir dans cette voie.



Mes compétences :

Chromatographie liquide

Résonance magnétique nucléaire

Analyse

Physique

Chromatographie gazeuse

Visual Basic for Applications

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HPLC