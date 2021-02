William DJULO

J'ai grandi à Rennes et j'ai eu un parcoure plutôt classique, après mon brevet des collège j'ai intégré le lycée Joliot-Curie toujours à Rennes.

A la fin de mon bac S (obtenue avec mention assez bien), j'ai décider de changer complétement de voix et de suivre l'une de mes passion qui était la peinture sur toile le design de tableau.



Je me suis perfectionné à la suite de nombreuses années de travails notamment dans la représentation de femme africaine et de la nature africaine. J'ai pendant environ 3 ans réalisés de nombreux tableau ethnique et majoritairement centré sur l'Afrique.



Il y a maintenant quelques mois une boutique en ligne sur la culture africaine ma contacter pour réaliser leurs collection de tableaux africains : https://vie-africaine.com/collections/tableau-africain

C'était pour moi une grande expérience et un réel plaisir de travailler avec une boutique spécialisée dans les produits africains.



Si vous souhaitez lancer un projet culturel autour de l'Afrique n'hésitez pas à m'envoyer un mail.