William MICONNET

"Never ever give up" "Live the little story, lost in the history..."



Régie générale, direction et coordination technique, Régie d'expositions, régie, son, lumière, Plateau, création lumière, machinerie contre balancée, pont, structure, accroche, rigging, projection cinéma 16 et 35mm, vidéo, décors, construction de décors et de stands...

Responsable de plan de formation et de prévention des risques professionnels, montage des marchés publics d’acquisitions de matériels scéniques, d’instruments de musiques...

Coordination et management d'équipes techniques, interface: Technique, administratif, artistique.

Tout ça, sans oublier un grand sens de l'humour et de l'organisation, et un côté "Mc Gyver" très prononcé reconnu dans le monde entier ou presque :)

Passionné d'histoire (la petite comme la grande), de cinéma, de voyage et de frontières sans cesse repoussées, de belles américaines et de cultures différentes...