William OSTENGO

Attaché commercial chez Reno40energies.( Société crée en 2017)

Dans le cadre du développement de mon activité de traitement anti-termites, Région Nouvelle Aquitaine et Occitanie, par procédé de protection des fondations par pulvérisation d'une résine filmogène ( ce qui permet de créer une barrière de protection ) , je cherche à me faire référencer auprès des sociétés de construction du bâtiment.

Par conséquent, si vous pouvez me mettre en contact avec des conducteurs de travaux ou dirigeants de ces sociétés cela me permettrait de pouvoir développer mon activité.

Contactez moi