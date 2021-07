William RODRIGUES

C'est grâce à ma passion pour l'automobile que je me suis intéressé, tout jeune, au monde du design. Doté d'une très bonne faculté d'adaptation, je suis habitué à la chaîne graphique, à ses contraintes, et je sais m'ajuster à tous types de structures.



Je suis capable d'utiliser tous les logiciels spécialisés mis à ma disposition, tels que Photoshop, Illustrator ou Indesign mais j'ai aussi une bonne connaissance des procédés de fabrication et d'impression adaptés à chaque projet (logos, charte graphique, affiches, plaquettes...).



Mes expériences passées mont également permis d'acquérir des connaissances en marketing et en gestion de projet, des atouts considérables dans le cadre de mon activité et de la gestion de la relation clients.



Curieux, polyvalent et ouvert d'esprit, je fais preuve de créativité pour m'adapter à des demandes de natures différentes. Mon sens du contact me permet, quant à lui, d'établir des dialogues constructifs avec les personnes faisant appel à mes services.



Mes compétences :



Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign



Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel



Product Design

Mobility Design