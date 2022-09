Actuellement en master 2 de commerce international, disponible en île-de-France pour un stage de fin d'études.



Je suis trilingue français, anglais et espagnol et ai effectué de nombreux voyages et échanges universitaires.



En parallèle de mon master j'ai suivi une formation en licence AES (droit et finance).



Afin de m'adapter au mieux au marché du travail, dès ma majorité j'ai occupé divers emplois.