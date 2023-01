Williams FERNANDES

Mon sens du relationnel, autonomie, honnêteté et transparence sont les atouts qui me permettent de réussir pleinement dans cette fonction.

Doté dune solide expérience et expertise professionnelle dans le développement des réseaux commerciaux.

Parfaite connaissance de la distribution des négoces en matériaux de construction.

Parfaite connaissance de la distribution des Grandes Surfaces de bricolage.

Gestion et développement des comptes nationaux : Point P Plateforme du Bâtiment Menuiserie Lapeyre - Dispano - Gédimat Gédibois Batiman Saint Maclou

Kingfisher - Castorama MR Bricolage Brico Leclerc Bricomarché

Responsable de la sélection des comptes clés.

Elaboration des plans marketing pour atteindre une croissance ciblée et des ratios clés conformément aux objectifs.

Optimisation des prix et la stratégie produit. (Mix produits).

Préparer le budget et les prévisions des ventes. (Qualitatif, Quantitatif).

Contribuer à la définition de l'offre produit et contrôler sa bonne implantation. (Marque et MDD).

Construire avec les clients une relation de partenariat.

Développer et maintenir des contacts avec des comptes clés, prospects, dans le but des nouvelles opportunités pour accélérer la croissance.

Analyses commerciales et veille concurrentielle.

Pilotage du cycle de la prescription de A à Z, de la prise de commande à l'installateur au distributeur.

Investisseur privé et gestionnaire dun parc locatif personnel, je suis passionné par limmobilier.