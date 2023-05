Willy FURTER

Voici une ARME DE CONSTRUCTION MASSIVE





Retraité de l'industrie métallurgique, j'ai décidé de mettre mes expériences au service de l'habitat.



Brevet FR 2 999 203 (A1) référence E04B 1/348 E04B 1/74 publié au BOPI le 13/06/2014



Tout comme l'automobile, qui a permis aux plus aisés comme aux plus humbles, de se déplacer rapidement, confortablement et en sécurité, l'habitat doit pouvoir assurer la sécurité, le confort et le bien-être de chacun, quelque soit son niveau de vie.



Une automobile, 8000 fois plus complexe à fabriquer qu'une habitation, est commercialisée 10 fois moins cher.



L'industrie automobile a démontré qu'en utilisant des matériaux adaptés à la fonction recherchée et des techniques de fabrication automatisées, on peut fabriquer solide et bon marché.



En prenant exemple sur ce succès industriel, l'habitat doit trouver la solution afin de répondre aux attentes des habitants.

Dans une société où les inégalités sont combattues, des quotas sont mis pour la construction de logements sociaux, obligeant les pauvres à vivre en dépression, provoquée par les VMC, tentant de pallier les inconvénients de la construction en ciment.



Les maisons qui se fissurent, qui brûlent ou qui inondent, ne sont pas victimes de la fatalité .

Elles ont simplement été conçues suivant un cahier des charges inadapté.





J'ai conçu une maison dont les éléments sont étudiés afin qu'ils intègrent un maximum de fonctions pour le bien-être des usagers.

Par exemple, les murs:

- conservent la chaleur intérieure en période froide, grâce à de l'air immobile, associé à des films réfléchissants;

- rejettent la chaleur extérieure en période chaude, avec la possibilité de capter, drainer et stocker les calories solaires, afin de les redistribuer pour le chauffage de l'eau et des locaux;



Insensible aux vibrations environnantes et intégrant n'importe quel environnement, elle est d'un rapport qualité prix exceptionnellement bas et permet à la jeune génération, de pouvoir se développer sans être pénalisée par des emprunts lourds à supporter



Devant les résultats concernant la rapidité de fabrication et les apports thermiques du procédé employé, j'ai décidé de développer un procédé industriel de fabrications d’éléments, répondant aux attentes d’architectes, de Cmistes, de promoteurs ou d’auto constructeurs.



Ils présentent les plans de l’habitat désiré, qui seront traduits en éléments techniques qu'ils fabriqueront ou feront fabriquer et assembleront ou feront assembler suivant leurs compétences. Il ne leur restera plus qu'à habiller et décorer leur lieu de vie, et celà en moins de 3 mois.



Que l’habitation coûte 20.000 ou 200.000€, les éléments auront la même solidité, la même isolation thermique et le même pouvoir de collecter et distribuer les calories solaires.



En effet, chacun doit pouvoir bénéficier gratuitement des bienfaits de la pluie et du soleil, afin de vivre sainement, à l’abri de l’humidité, de la chaleur et du froid.



Ces habitats, ainsi conçus, pourront bénéficier d’une atmosphère intérieure sereine, sans renouvellement intempestif de l’air ambiant, gérée par une domotique adaptée.



L’eau de pluie collectée, chauffée par les calories solaires, alimentera les lave-linge et lave-vaisselle qui actuellement utilisent 80% d’électricité au chauffage de l’eau et sont sujets aux attaques du calcaire, ainsi gratuitement supprimé.

Outre le chauffage de l’habitat, elle assurera le chauffage de l’eau sanitaire, pour toutes fonctions nécessitant la potabilité.

Après utilisation, elle sera traitée, le plus naturellement possible, et rendue à la nature, en arrosant, la nuit, le potager et les espaces verts.



La climatisation, en période chaude, utilisera gratuitement la fraicheur d’un vide sanitaire ou d’un sous-sol.





Willy FURTER

19 Avenue GUYNEMER

81600 GAILLAC

0695523072

https://www.facebook.com/willyfurter

willyfurter@sfr.fr

www.maison-econome.forumpro.fr



Mes compétences :

Construction métallique

Bon sens

Economie d'énergie

Thermique