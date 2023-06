Willy PETITEAU

C'est dans le secteur de la restauration, puis dans le commerce des fruits et légumes plus précisemment (GMS / Export / RHD), que je continue à exprimer mon envie de partage.

Ouvrir de nouveaux marchés est l'une de mes qualités que je développe en entreprise. Manager, former et développer les compétences de mes collaborateurs est aussi une mission essentielle et importante à mes yeux.

Mes Objectifs : Développer des projets / Partager mon savoir faire / Gagner / Se faire plaisir.



Mes compétences :

Connaissance clients

Dynamisme

Esprit d'équipe

Gestion budgétaire