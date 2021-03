Wioletta STRZAKA

Actuellement en échange Erasmus + à l'ECAM à Lyon, France.

Je suis étudiante en génie mécanique et en informatique appliquée en anglais à l'Université de Technologie de Lodz.



En tant que personne qui aime les défis, j'accepte toutes les opportunités qui me permettent délargir mes compétences en mécanique et en informatique. Je suis intéressée par la coopération avec des entreprises multiculturelles portées sur les nouvelles technologies. Je crois fermement que le partage dexpérience par le travail déquipe sont les fondations dune affaire qui marche.



Jai travaillé avec des équipes très diverses aussi bien à luniversité quen entreprise, ce fut loccasion pour moi de développer mes langues ( en particulier langlais et le français) ainsi que mes compétences sociales. Jaime beaucoup combiner mon travail avec mes intérêts, le dessin et la création 3D dans des programmes tels que SolidWorks ou Creo sont ainsi, pour moi, des passions qui maniment.