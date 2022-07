Wisman JEROME

école CFA du bâtiment les compagnons du devoir on fait de moi un professionnel sérieux et rigoureux dans tout ce que j'entreprends.je suis également très sensible aux taches qui me sont confiées.

Aussi, j'ai pu m'apercevoir de mon intérêt a transmettre mon savoir pendant mon parcours professionnel lorsque j'encadrai des stagiaires ou des personnes en réinsertion.

Doté de patience, je prend le temps de leur inculquer la bonne démarche a suivre pour être un bon professionnel.

Je suis joignable et mobile.



Mes compétences :

Gestion des plannings/gérer les équipe

Transmettre des information/relation professionnel

Délivrer et animer des cours théoriques et prtaiqu

Analyser écouter réfléchir agir

règle et consigne de securité