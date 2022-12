Wissem TKITEK

Bonjour a tous,



Je me nomme Wissem, je suis âgé de 32 ans. Depuis une dizaine d'années je me diversifie dans un univers artistique. J'ai tout d'abord commencé ma carrière en tant que DJ, ensuite durant les années qui ont suivi, je suis revenu à l'une de mes premiere passion la danse, en passant par le métier de chorégraphe, J'ai également manager et diriger dans plusieurs établissements des effectifs de 20 à 35 employés. De ces experiences j'ai fini par exercer le poste de directeur artistique durant 3 années. Aujourd'hui je suis à la recherche de nouveaux horizons et une nouvelle opportunité de pouvoir mettre en pratique les connaissances que j,ai pu acquérir , j'ai la chance de pouvoir également parler 6 langues, ainsi je serai m'adapter à plusieurs environnement different. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaire et vous remercie par avance de l'attention vous m'avez accordé.



Mes compétences :

Audiovisuel

Traduction

Direction artistique

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Conception multimédia

DJ

Danse

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Traitement de texte

IOS

Microsoft Windows

Microsoft Office