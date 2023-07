Wolff MOZART

La vie facile est un état d’absolu rassemblement de soi-même, une union des personnalités conscientes et subconscientes pour le bien-être suprême et le bienfait de toute votre personne. Bien qu’on ait beaucoup écrit et parlé de cette union et des deux personnalités d’un individu, bien peu de choses ont été réalisées pour la ramener à un niveau tangible. Dans mes propres études de la science de l’esprit, je me suis concentré sur la découverte d’une méthode pratique pour unir l’esprit conscient et le subconscient et j’ai trouvé une technique grâce à laquelle une telle union peut se réaliser.



Ma technique demande quatre attitudes facilement adoptées et l’emploi de mots-contact, un moyen par lequel l’esprit conscient peut « parler au» subconscient et en diriger les modèles de pensée. Grâce à ces mots-contact la personne consciente gagne la coopération de sa personnalité subconsciente créant ainsi une harmonie intérieure qui porte des résultats immédiats.



Par exemple, quelle est la fréquence de vos douleurs ou de vos maux de tête persistants ? L’aspirine peut vous apporter un soulagement provisoire, mais elle n’atteint pas la cause du mal et la douleur revient. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir prononcer un simple mot qui ferait immédiatement disparaître toute douleur



Ou bien avez-vous perdu ou égaré un objet important ou de valeur ? Plus vous cherchez cet objet, plus il semble vous fuir. Mais avec un mot-contact magique, vous vous relaxez et vous laissez votre « moi » intérieur vous porter vers la chose que vous cherchez.



Ce ne sont que deux petits exemples de ce que la vie facile et ses mots-contact peuvent faire pour vous. Avec la vie facile, vous pouvez faire n’importe quoi. Vous pouvez le faire (ENSEMBLE)



.