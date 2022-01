Wolfgang WOLFGANG (SCHOENE)

Diplomübersetzer (SSIT, Mailand) aus dem Englischen, Französischen, Italienischen und Deutschen ins Deutsche und Italienische. Nach einer dreijährigen Beteiligung im Rahmen einer Übersetzungsagentur in Mailand, Italien, in den 70er Jahren, blicke ich nun auf eine langjährige freiberufliche Erfahrung in verschiedenen technischen Kompetenzbereichen, namentlich Automotive, Landmaschinen, Schwermaschinen, Önologie, Pharmazeutik, zurück.

Ich bin auch seit über 30 Jahren als Voice over-Sprecher tätig für E-Learning, Doku-Filme, Radio- und TV-Spots u. a. Ich habe ebenfalls als Untertitler an zahlreichen FIlmen mitgearbeitet.

Translator graduated from SSIT in Milan, I translate from English, French, Italian and German into German and Italian. After three years of experience in a translation agency (Target Lingue) of which I was a founding member in Milan in the 70s, today I can boast more than 40 years' experience in various technical sectors, automotive, agricultural machinery, earthmoving machinery, oenology, etc.

In the voice over and dubbing sector, I have collaborated on thousands of projects, including radio/TV commercials, documentaries, institutional videos, sports and entertainment personality profiles. I also work as subtitler and have subtitled a number of movies.