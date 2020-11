Wootzee PINEL DE GRANDCHAMP

Chef de projet, développeuse et designer depuis de nombreuses années, je recherche de nouveaux défis.



Polyvalente et autonome, je m'applique à concrétiser les idées des clients, de la réalisation de la charte graphique au développement final du projet. Je suis autodidacte et toujours à la recherche de nouvelles connaissances.



J'ai travaillé en collaboration avec de grands Groupes ainsi que pour des entreprises à taille humaine.

J'ai partagé mes compétences au sein d'établissements scolaire, ainsi que lors de formations professionnelles. J'ai participé à l'éclosion de belles idées et j'espère en voir encore beaucoup.



J'aime faire des choses variées et voir les projets avancer !

Aujourd'hui, je recherche une entreprise qui me permettra d'exprimer ma passion pour mon métier.



Vous avez une proposition ? Contactez-moi