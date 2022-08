Wyllhem ROGÉ

Après trois années en Nouvelle Zélande en tant qu'ingénieur instrumentation où j'ai eu la chance d'évoluer sur des projets dans la zone Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande, Australie, Indonésie, Singapore et Nouvelle Calédonie), j'ai décidé de retourner en France afin de compléter ma formation par un Mastère Spécialisé en Management et Compétences Internationales à Audencia Nantes - School of Management.



Mes différentes expériences professionnelles mont permis dacquérir des compétences en marketing et développement commercial à l'export visant ainsi à contribuer à la performance et au développement économique de la société.



Je suis ouvert à toutes nouvelles opportunités pour un poste de Direction Commercial en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Export

Développement commercial

International

Marketing

Ingénieur

Industrie

Commerce