Xavier BAVARIN

Après avoir passé deux années chez Océa Smart Building (Ex. Isiom- Lyonnaise des Eaux - Suez Environnement), je suis revenu chez Aareon France en qualité de Consultant Manager pour le pôle Technique (Gamme PIH). L'expertise développée au contact des clients depuis le début de ma carrière me permet de mettre en application des méthodes prouvées et approuvés. La recherche constante de l'efficience dans les actions de conseils, d'accompagnement et de guidage de projets rendent la démarche encore plus intéressante.









Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Immobilier

Développement durable

Consultant

Manager

Chef de Projet